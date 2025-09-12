به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول بسیج جامعه پزشکی آباده گفت: به ۶۰ نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان در این شهرستان، خدمات رایگان سلامت ارائه شد.

محمود فتاحی افزود: در این طرح بازنشستگان از معاینه کامل پزشکی بهره‌مند شدند و به آنان مشاوره‌های لازم در خصوص کنترل بیماری‌های مزمن و حفظ سلامت عمومی ارائه شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.