به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین مرحله رویداد بزرگ بسکتبال ۳x۳ آقایان (جام تیگارد) با حضور شانزده تیم ۲۰ و ۲۱ شهریور به میزبانی رامسر برگزار می‌شود.

تیم‌های حاضر در این رویداد به شرح زیر است:

سخت سر، دریا مرام، ریور کافه، دریا کنار، اتحاد غرب تهران، انرژی سازان، دکی، آراکو، مکران، ده مایتی مایت، ریون، فروشگاه عزمی، اتحاد یزد، جوانان رامسر، صنایع غذایی انتخاب، خیام خرم آباد