به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۱۷:۰۵ عصر روز چهارشنبه «۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۴» گزارش مبنی بر غرق شدن ۲ نفر از یک خانواده در سد شهر چای ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود:نجاتگران پایگاه امداد و نجات سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، با تجهیزات سیلاب جهت پشتیبانی از آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:نجاتگران پایگاه امداد و نجات سیلوانا پس از ۳ ساعت جست‌و‌جو در آب، موفق به یافتن پیکر پدر و پسر جانباخته شدند و پس از انتقال به بیرون از آب تحویل مراجع ذیصلاح دادند.

لازم به ذکر است مادر خانواده نیز در آستانه غرق شدن توسط مردم محلی از این حادثه تلخ نجات یافته است.