بعد از دو روز شلوغ و پرترافیک، تردد در جادههای گیلان از ساعات اولیه صبح امروز به تدریج روان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما گیلان؛ رییس پلیس راه گیلان با بیان اینکه هم اکنون تردد در محورهای گیلان روان است گفت: در ۷۲ ساعت گذشته ۳۵۰ هزار خودرو وارد استان شد که این حجم از ورود خودرو در این بازه زمانی، کم سابقه است.
سرهنگ جاور صفاری افزود: فقط در روز گذشته ۱۹ شهریور ، به مدت ۱۸ ساعت، ترافیک در محور آزادراه قزورین رشت ، محدوده رودبار تا امام زاده هاشم ۲۷ کیلومتر بود.
وی از تداوم اعمال محدودیتهای ترافیکی در جادههای گیلان خبر داد و گفت: تردد کامیونها و تریلرها به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، از ساعت ۸ صبح فردا ۲۱ شهریور تا ساعت ۲۴ همان روز، در جادههای رشت – قزوین ممنوع است.