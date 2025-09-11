توزیع ۱۰ تن مرغ منجمد در شهرستان بویراحمد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد از توزیع ۱۰ تن مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد گفت: این اقدام با توجه به مسافرپذیر بودن شهر یاسوج و جهت دسترسی راحتتر شهروندان به این کالای اساسی در ده فروشگاه منتخب انجام گرفته است.
شاکریان افزود: بازرسان جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی بر روند توزیع نظارت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد تصریح کرد: در صورت نیاز و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توزیع مرغ منجمد برای تنظیم بازار در این شهرستان ادامه خواهد داشت.