به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جهرم شاکریان گفت: ۱۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب ۸۹ هزار تومان جهت تنظیم بازار و تامین نیاز شهروندان در این شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد گفت: این اقدام با توجه به مسافرپذیر بودن شهر یاسوج و جهت دسترسی راحت‌تر شهروندان به این کالای اساسی در ده فروشگاه منتخب انجام گرفته است.

شاکریان افزود: بازرسان جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی بر روند توزیع نظارت دارند.