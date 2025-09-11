راهداران آذربایجان غربی با اجرای بیش از ۵۵۰۰ کیلومتر عملیات راهداری محوری، گام بلندی در جهت ارتقای ایمنی راه‌های روستایی و مرزی استان برداشتند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خبر داد:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جعفر صادقی‌پور، معاون راهداری این اداره‌کل با اعلام این خبر گفت: با تلاش شبانه‌روزی راهداران، امسال بیش از ۵۵۵۰ کیلومتر عملیات راهداری محوری در محور‌های مختلف استان اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت، ۲۸۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۱۷۰ کیلومتر راه مرزی برای هموارسازی و مرتب‌سازی سطح جاده‌های خاکی تسطیح و رگلاژ شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی همچنین از اجرای ۸۰۵ کیلومتر شانه‌سازی و رفع افتادگی شانه خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف هدایت آب‌های سطحی و ایجاد فضای توقف اضطراری صورت گرفته و ترمیم آن موجب پایداری بیشتر جاده‌ها شده است.

صادقی‌پور با اشاره به سایر اقدامات راهداری اظهار کرد: در ۴۵۰ کیلومتر از محور‌های استان عملیات اصلاح شیب شیروانی انجام شده و برای افزایش ایمنی نیز ۸۵ کیلومتر ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی به اجرا درآمده است.

وی در پایان یادآور شد: در بخش راهداری دوره‌ای نیز ۱۰۳۰ کیلومتر عملیات ارتقای ایمنی با استفاده از ماشین‌آلات راهداری انجام شده که این اقدامات نقش مؤثری در کاهش سوانح، روان‌سازی تردد و بهبود شاخص‌های حمل‌ونقل استان دارد.