به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، این مراسم به همت هیئت رقیه جان (س) برگزار شد و با برنامه‌های متنوعی شامل سخنرانی‌های بصیرت‌بخش در باب فضائل و سیره نبوی و علوی، مولودی‌خوانی‌های دلنشین و اجرای سرود‌های مذهبی همراه بود.

هیئت رقیه جان (س) که به میزبانی این مراسم همت گماشته بود، با دعوت از سخنرانان و مداحان برجسته، محفلی به یادماندنی را برای شیفتگان خاندان عصمت و طهارت فراهم آورد.

مداحان اهل بیت (ع) با نوای گرم خود، دل‌های عاشقان را به سمت مدینه و بقیع پرواز دادند و حال و هوای معنوی خاصی به مجلس بخشیدند.

حضور پررنگ اقشار مختلف مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان، در این مراسم، نشان از ارادت عمیق جامعه به پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) داشت.

این جشن باشکوه، علاوه بر ایجاد فضایی سرشار از شادی و معنویت، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای اسلام و اهل بیت (ع) فراهم آورد.