برگزاری جشن میلاد رسول اکرم (ص) در شهر نصرآباد تربت جام
در سالروز میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع)، جشن با شکوهی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهر نصرآباد تربت جام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، این مراسم به همت هیئت رقیه جان (س) برگزار شد و با برنامههای متنوعی شامل سخنرانیهای بصیرتبخش در باب فضائل و سیره نبوی و علوی، مولودیخوانیهای دلنشین و اجرای سرودهای مذهبی همراه بود.
هیئت رقیه جان (س) که به میزبانی این مراسم همت گماشته بود، با دعوت از سخنرانان و مداحان برجسته، محفلی به یادماندنی را برای شیفتگان خاندان عصمت و طهارت فراهم آورد.
مداحان اهل بیت (ع) با نوای گرم خود، دلهای عاشقان را به سمت مدینه و بقیع پرواز دادند و حال و هوای معنوی خاصی به مجلس بخشیدند.
حضور پررنگ اقشار مختلف مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان، در این مراسم، نشان از ارادت عمیق جامعه به پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) داشت.
این جشن باشکوه، علاوه بر ایجاد فضایی سرشار از شادی و معنویت، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای والای اسلام و اهل بیت (ع) فراهم آورد.