دقایقی پیش، زلزلهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر شهرستان کالهجیک در استان آنکارا، پایتخت ترکیه، را لرزاند. این زمینلرزه در ساعت ۰۸:۵۴ صبح به وقت محلی رخ داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بر اساس دادههای دقیق مرکز لرزهنگاری، این زلزله در عمق ۱۱.۳۱ کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی ۴۰.۲۵۶۷ درجه و طول جغرافیایی ۳۳.۴۳۴۲ درجه ثبت شده است.
این دومین زمینلرزه ثبتشده در این منطقه طی ساعات اخیر است و مقامات محلی در حال ارزیابی وضعیت هستند.
تاکنون هیچ گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات جانی منتشر نشده است.