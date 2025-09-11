در یک اقدام مهم صنعتی، کارگاهی که با تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره) در سلماس راه‌اندازی شده است در سال قادر به تولید یک هزار درب ضد سرقت بصورت ماهانه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در یک اقدام مهم صنعتی، کارگاهی که با تسهیلات کمیته امداد امام خمینی ره در سلماس راه‌اندازی شده است در سال قادر به تولید یک هزار درب ضد سرقت بصورت ماهانه خواهد بود.

این درب‌ها علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشور‌های همسایه نیز صادر خواهند شد.

مدیر واحد تولیدی این کارگاه گفت: این کارگاه موجب ایجاد اشتغال برای ۳۰ نفر در منطقه شده است و با راه‌اندازی این کارگاه، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، گامی مؤثر در تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات درب‌های ضد سرقت برداشته‌ایم.

علایی، فرماندار سلماس، نیز در این مراسم اظهار داشت: کارخانجات درب‌سازی در سلماس در مجموع با تولید درب‌های ضد سرقت، سالیانه حدود ۳۰ هزار دلار ارزآوری دارند. این امر نه تنها برای منطقه، بلکه برای کشور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

این اقدام صنعتی نه تنها به توسعه اقتصادی شهرستان کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای گسترش بازار‌های صادراتی ایران در صنعت درب‌سازی فراهم می‌آورد.