آسمان قم امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ صاف، همراه با وزش باد در برخی ساعات و خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ شهریور) آسمان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

امروز عصر وزش باد در شهر‌های غربی و جنوبی استان شدید خواهد بود و موجب خیزش گردوخاک در برخی مناطق خواه شد.

روز پنج‌شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات وزش باد و غبارمحلی انتظار می‌رود. از امشب به تدریج سرعت وزش باد در این مناطق کاهش می‌یابد، اما در شهر قم شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.

فردا جمعه آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک خواهیم داشت.

از فردا عصر به تدریج از سرعت وزش باد کاسته خواهد شد. روز شنبه آسمان صاف و در بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط روز‌های یک‌شنبه و دوشنبه تکرار خواهد شد. انتظار می‌رود با آغاز روند کاهش دما از امروز، تا اوایل هفته آینده دمای هوا در سطح استان به شکل محسوسی کاهش یابد.