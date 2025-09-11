صبح امروز در استانداری اردبیل
نگاهی به دو نشست اجتماعی و اقتصادیِ رئیس جمهور در اردبیل
رئیس جمهور صبح امروز در آغازِ فعالیتِ سفرِ کاریِ خود در استانداری اردبیل، در نشست توسعه عدالت آموزشی و سپس در نشست سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی استان اردبیل شرکت کرد.
در این نشست استاندار اردبیل، اعضای مجمع نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی، مدیران کلِ ادارات و فعالان اقتصادی استان اردبیل هم حضور داشتند.
