دوره تربیت ممتحن حفظ قرآن کریم در آذربایجان غربی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان در سالن مهدیه ارومیه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن کریم کشور در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به برگزاری این دوره در آذربایجان غربی گفت: از دو سال گذشته برای ارتقا سطح ممتحنین دورههای تربیت ممتحن در استانهای مختلف کشور فراخور نیاز حافظان و قاریان استانها در حال برگزاری است.
محمد مهدی بحرالعلوم افزود: تشریح آیین نامه و موارد فنی آن، کارورزی برای ارتقا توان نمره دادن به یک تلاوت و برگزاری آزمون از جمله بخشهای این دوره به شمار میرود.
او ادامه داد: افرادی که در آزمون پایان دوره قبول شوند به عنوان ممتحنین مجاز در سامانه ممتحنین کشور برای حضور در مسابقات مختلف قرآنی ثبت میشود.
دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن کریم کشور با بیان این که در کشور ۲ هزار ممتحن مجاز قرآن کریم وجود دارد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف برگزاری دورههای تربیت ممتحن ارتقا و بهروزرسانی نفراتی است که در دورههای گذشته آزمون داده و قبول شدهاند است.
ادریس آقالو مسئول اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان نیز با اشاره به این که در دوره تربیت ممتحن آذربایجان غربی ۴۰ تن از حافظان کل و بیست جز قرآن کریم استان حضور دارند گفت: این دوره به مدت ۲ روز در ارومیه برگزار میشود.