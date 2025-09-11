به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون تهذیب حوزه علمیه آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: این دوره به مدت یک هفته با حضور طلاب مدارس علمیه استان در ارومیه برگزار شد که طلاب حاضر در این دوره از بین صد طلبه قرآنی پایش شده‌اند.

حجت‌الاسلام ناصر اکبرزاده با بیان این که در آزمون پایانی این دوره، طلاب حاضر به ارزیابی و ارائه مهارت‌های تدریسی خود می‌پردازند افزود: طلاب قبول شده در این دوره مجوز و گواهینامه تدریس روخوانی و تجوید قرآن کریم در حوزه‌های علمیه اعطا می‌شود.