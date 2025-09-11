پخش زنده
دوره تربیت مربی قرآن کریم با حضور ۲۲ تن از اساتید و طلاب برگزیده قرآنی حوزه علمیه آذربایجان غربی در حوزه علمیه امام خامنهای ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون تهذیب حوزه علمیه آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: این دوره به مدت یک هفته با حضور طلاب مدارس علمیه استان در ارومیه برگزار شد که طلاب حاضر در این دوره از بین صد طلبه قرآنی پایش شدهاند.
حجتالاسلام ناصر اکبرزاده با بیان این که در آزمون پایانی این دوره، طلاب حاضر به ارزیابی و ارائه مهارتهای تدریسی خود میپردازند افزود: طلاب قبول شده در این دوره مجوز و گواهینامه تدریس روخوانی و تجوید قرآن کریم در حوزههای علمیه اعطا میشود.