به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: با اندوه و تأثر فراوان، شهادت غرورآفرین ستوان دوم اصغر بندری را که در جریان درگیری مستقیم با قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان ایذه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد، به فرماندهان دلیر فراجا و نیرو‌های مسلح، همرزمان غیورش در نیروی انتظامی و به ویژه به خانواده محترم و بزرگوار ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

وی با اشاره به اینکه این حماسه‌آفرینی و ایثارگری، جلوه‌ای از عزم راسخ مردان این مرز و بوم در برابر اشرار و عوامل تاریکی و تباهی است که نه تنها امنیت، که سلامت جامعه را هدف گرفته‌اند، ادامه داد: یاد و خاطره این سرباز فداکار ایران، همواره به عنوان نمادی از شجاعت و وظیفه‌شناسی در دل‌های مردم شریف خوزستان و ایران اسلامی زنده و جاودان خواهد ماند. از خداوند متعال علو درجات برای آن شهید والامقام و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسئلت دارم.