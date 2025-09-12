به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: محصول گوجه فرنگی از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع این شهرستان برداشت و پیش بینی می‌شود بیش از ۲۲۰ هزار تن محصول تولید و روانه بازار کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی شود.

ارسلان صالحی با بیان اینکه برداشت این محصول تا مهرماه ادامه دارد افزود: از ابتدای برداشت گوجه فرنگی در اقلید تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن محصول به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر شده است.

وی بیان کرد: پیش شرط صادرات محصولات به سایر کشور‌ها را عاری بودن از آفات و بیماری ها، دریافت کد شناسه سلامت و تاییدیه سلامت محصول است.

صالحی گفت: شرایط جوی مناسب، مدیریت صحیح منابع آب در مزارع کشت شده با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری و کشت نشایی از جمله عوامل موثر در تولید محصول باکیفیت است.

مدیر جهاد کشاورزی اقلید افزود: با توسعه صنایع تبدیلی در این شهرستان و مشارکت کشاورزان، ارزش افزوده محصولات کشاورزی افزایش یافته و افزون بر ارزآوری بیشتر برای کشور و ایجاد اشتغال، از خروج محصولات به صورت خام از کشور جلوگیری می‌شود.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.