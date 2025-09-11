دادستان اردبیل با اشاره به وضعیت نابسمان تالارهای ورودی شهر، گفت: وضعیت موجود و فقدان پارکینگ متناسب با ظرفیت پذیرش میهمان در تالارهای ورودی مرکز استان از سمت سرعین، قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی طی بازدید سرزده میدانی از وضعیت پارکینگ تالار‌های ورودی اردبیل از سمت شهر توریستی سرعین، به گزارش‌های متعدد واصله و آمار پرونده‌های تصادف در این محدوده و همچنین سرقت‌های قابل توجه خودرو یا لوازم خودرو در محدوده تالار‌های ورودی شهر اشاره کرده، اظهار داشت: وضعیت موجود و فقدان پارکینگ متناسب با ظرفیت پذیرش میهمان در تالار‌های ورودی مرکز استان در این مسیر قابل قبول نیست.

وی با اشاره به فوت اخیر یکی از شهروندان در حین گذر از جاده مقابل تالار‌های موصوف، افزود: پارک خودرو‌ها در مسیر طولانی و کیلومتری طرفین جاده به‌دلیل نبود فضای پارکینگ تالار‌ها و گذر سرنشینان از جاده بدون محل گذر و علایم و فقدان سرعت‌کاه و سرعت‌گیر و بخش عمده‌ای در تاریکی مهمانی‌های شبانه و نیز عدم امکان مراقبت از خودرو‌های میهمانان و اموال داخل آن توسط صاحبان تالار‌ها در مسیر طولانی کنار جاده، موجب مخاطرات زیادی شده و هرچه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شود.

دادستان مرکز استان اردبیل با انتقاد از عملکرد سال‌های گذشته مراجع متولی در ارایه تأییدیه‌های تالار‌های به‌هم‌چسبیده ورودی شهر بدون لحاظ پیوست‌ها و صلاحیت‌های ترافیکی، به تذکرات قبلی دادستانی دراین‌خصوص اشاره کرده، گفت: جهت ساماندهی موضوع کمیته‌ای با محوریت دادستانی تشکیل شده و در صورت تعلل دستگاه‌های متولی در برخورد با تخلفات موجود و عدم اقدام در جهت ایمن‌سازی مسیر در راستای ضوابط و وظایف قانونی، با مدیران مربوطه نیز برخورد خواهد شد.

آفاقی تأکید کرد: صیانت از جان و مال و آسایش و آرامش مردم خط‌قرمز دادستانی است و به هیچ شخصی اجازه تضییع حقوق عمومی برای سود و منافع شخصی نمی‌دهیم.