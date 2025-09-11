نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: عملیات آسفالت‌ریزی و چهار بانده‌سازی محور گردشگری همدان- بهار- گل‌تپه- علیصدر در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فتح‌الله توسلی افزود: در حال حاضر عملیات آسفالت‌ریزی به طول هفت کیلومتر در محور همدان- بهار- گل‌تپه - علیصدر به‌عنوان یکی از محور‌های گردشگری مهم و پُرحادثه درحال اجرا است.

او با بیان اینکه پروژه چهاربانده‌سازی این مسیر با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد گردشگران و مردم منطقه آغاز شده است، تأکید کرد: پیمانکار طرح مطالباتی داشت که طی ماه گذشته با پرداخت ۷۰ میلیارد تومان اوراق، بخشی از این مطالبات تسویه شد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه گرفته شده، تصریح کرد: از محل اعتبارات در اختیار نماینده نیز بنده در حوزه راه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به پیشبرد این پروژه‌ها اختصاص دادم.

توسلی گفت: تکمیل چهاربانده‌شدن محور همدان- بهار- گل‌تپه- علیصدر نقش چشمگیری در کاهش حوادث جاده‌ای و رونق گردشگری در منطقه خواهد داشت.