به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین تمرین تیم ملی کشتی آزاد ایران پیش از حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، چهارشنبه ۱۹ شهریور در زاگرب کرواسی محل برگزاری این مسابقات انجام شد.

پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد پیش از آغاز این تمرین در جمع ملی پوشان، گفت: رقابت‌های کشتی همیشه برای مردم ایران اهمیت داشته و اینکه شما چه نتایجی در این مسابقات بگیرید بسیار مهم است.

وی افزود: به هیچ چیز به جز قهرمانی فکر نکنید، قطعا قهرمانی و مدال‌های طلای شما در شرایط فعلی، مردم ایران را بیش از پیش خوشحال خواهد کرد.

درستکار گفت: کشتی همواره در مسابقات جهانی و المپیک افتخارآفرین بوده و مردم نیز انتظار دارند که قهرمانانشان با تمام وجود به روی تشک بروند، پس شما هم وظیفه دارید که کم نگذارید و با غیرت و همت ایرانی پشت حریفان را به زمین بزنید.