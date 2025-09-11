رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی گفت:یک حادثه تصادف بین سه خودرو شامل سمند، سایپا و دنا در مسیر ارومیه بعد از پل امامزاده بریدگی اول رخ داد.

تصادف زنجیره‌ای در ارومیه؛ انتقال دو مصدوم به بیمارستان و درمان سه نفر در محل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرزین رضازاده رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی اعلام کرد: صبح امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، یک حادثه تصادف بین سه خودرو شامل سمند، سایپا و دنا در مسیر ارومیه بعد از پل امامزاده بریدگی اول رخ داد.

وی افزود: تیم‌های اورژانس بلافاصله پس از دریافت خبر به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند. از مجموع پنج مصدوم حادثه، سه نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند و دو نفر برای بررسی‌های بیشتر به بیمارستان منتقل شدند.

دکتر رضازاده با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از هموطنان خواست هنگام رانندگی در جاده‌های شهری و برون‌شهری هوشیاری لازم را داشته باشند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.