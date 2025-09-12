درخشش گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در آزمونهای ملی تخصصی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از موفقیت کمنظیر گروه جراحی این دانشگاه در آزمونهای ملی تخصصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده رقیه پناهی، گفت: این موفقیت بزرگ برای اولین بار در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رقم خورده و برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت شده است. وی ضمن قدردانی از تلاشهای معاون آموزشی دانشگاه، مدیر گروه جراحی عمومی و اعضای هیأت علمی، افزود: تلاشهای شبانهروزی اعضای هیأت علمی، همراهی و پشتکار دستیاران جراحی، عامل اصلی این دستاورد ارزشمند بوده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج این موفقیت را نشانهای از ارتقای کیفیت آموزشی، انسجام و همدلی مجموعه دانشگاه دانست و با ابراز امیدواری گفت: این مسیر علمی با دستاوردهای درخشان بیشتری ادامه یابد. پناهی اسامی دستیاران جراحی پذیرفتهشده در این آزمونها را سهراب شریفی، زینب زمانی، علی اصفجا، مهدی غضنفری، حمیدرضا کمالی عنوان کرد.