به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیده رقیه پناهی، گفت: این موفقیت بزرگ برای اولین بار در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رقم خورده و برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های معاون آموزشی دانشگاه، مدیر گروه جراحی عمومی و اعضای هیأت علمی، افزود: تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای هیأت علمی، همراهی و پشتکار دستیاران جراحی، عامل اصلی این دستاورد ارزشمند بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج این موفقیت را نشانه‌ای از ارتقای کیفیت آموزشی، انسجام و همدلی مجموعه دانشگاه دانست و با ابراز امیدواری گفت: این مسیر علمی با دستاورد‌های درخشان بیشتری ادامه یابد.

پناهی اسامی دستیاران جراحی پذیرفته‌شده در این آزمون‌ها را سهراب شریفی، زینب زمانی، علی اصف‌جا، مهدی غضنفری، حمیدرضا کمالی عنوان کرد.