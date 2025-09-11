پخش زنده
۶ کیلومتر دیگر از محور سهراهی دارلک تا ترشکان مهاباد در راستای توسعه محورهای مواصلاتی استان پیمان سپاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در بازدید از عملیات اجرایی محور سه راهی دارلک تا ترشکان گفت: در حال حاضر قطعه ۲ محور سه راهی دارلک تا ترشکان بیش از ۸۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد و این قطعه حدود ۵ کیلومتر بوده و برای اجرای آن بیش از ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
پیمان آرامون افزود: عملیات راهسازی و آسفالت در قطعه ۲ محور سهراهی دارلک تا ترشکان باید با سرعت اجرایی شود تا روند توسعه این محور بدون وقفه ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد: کل محور سه راهی دارلک تا ترشکان ۱۱.۵ کیلومتر است که توسعه آن با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهارداشت: برای اجرای عملیات راهسازی در قطعه جدید محور سهراهی دارلک تا ترشکان بیش از ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
آرامون اضافه کرد: این محور نقش مهمی در کاهش تصادفات و بهبود مسیر ترانزیتی مرکز استان دارد و تامین اعتبار، تسریع آزادسازی مسیر و ایجاد زیرساختهای لازم مورد تأکید است.