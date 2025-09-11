به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صالح حسینی ضمن اعلام این خبر افزود: در پی هشدار‌های مکرر امور منابع آب شهرستان میاندوآب مبنی بر ممنوعیت برداشت غیرمجاز از کانال انتقال آب شرب سد نوروزلو، متأسفانه برخی بهره‌برداران بدون توجه به تذکرات قانونی، اقدام به نصب و بهره‌برداری توسط موتورپمپ‌های غیرمجاز جهت انتقال آب به اراضی کشاورزی نمودند.

حسینی بیان کرد: با توجه به تداوم این تخلف و سرپیچی از دستور‌های قانونی، امور منابع آب شهرستان با اخذ مجوز قضایی از دادستان میاندوآب، طی عملیات ضربتی نسبت به جمع‌آوری تعدادی از موتورپمپ و تجهیزات انتقال آب غیرمجاز اقدام نمود.

وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از منابع آب شرب و تأمین پایدار آب برای شهروندان منطقه صورت گرفته و نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت منابع آب میاندوآب در حوزه آب است.

صالح حسینی، تأکید کرد: تأمین آب شرب، اولویت اصلی وزارت نیرو است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت. همچنین گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر در حال رصد وضعیت برداشت آب هستند و با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.