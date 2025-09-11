پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: با اجرای طرحهای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب، تالاب انزلی احیا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استاندار گیلان با هشدار درباره تهدید جدی تالاب بینالمللی انزلی بر اثر ورود روزانه صدها هزار مترمکعب فاضلاب، گفت: احیای این پهنه آبی نیازمند تأمین اعتبارات کلان و عزم ملی جهت اجرای طرح های شبکه و تصفیه خانه فاضلاب است.
هادی حقشناس در جلسه بررسی مشکلات زیستمحیطی و تالابهای استان که با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در استانداری گیلان برگزار شد، گفت: تالاب انزلی کمترین مشکل را از نظر آب دارد و مسئله اصلی ورود فاضلاب و پسابهای شهری است که حیات تالاب را تهدید میکند.
وی با اشاره به تجربه تلخ دریاچه ارومیه و خلیج گرگان گفت: خشک شدن این پهنههای آبی به دلیل برداشتهای غیرمجاز و مدیریت غلط منابع آب بوده است، اما در خصوص تالاب بینالمللی انزلی موضوع متفاوت است و کمآبی در آن نقش ناچیزی دارد.
استاندار گیلان یکی از مشکلات مهم در تالاب بینالمللی انزلی را ورود بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب تالاب بینالمللی انزلی بیان کرد: روزانه حدود ۳۸۰ هزار مترمکعب فاضلاب وارد تالاب میشود، که به واسطه آلودگی و سمّی بودن، اثرات تخریبی سنگینی بهجا گذاشته است.
حقشناس با بیان اینکه طرح فاضلاب ۸ شهر استان از جمله رشت و انزلی از دهههای گذشته تعریف شد، تصریح کرد: تنها برای فاضلاب رشت و اتصال آن به انزلی دستکم پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، در حالی که سال گذشته کل اعتبارات تخصیصیافته به استان بسیار ناچیز بوده است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به تکمیل و ایجاد شبکه فاضلاب در گیلان تصریح کرد: اگر فاضلاب رشت، انزلی، فومن، صومعهسرا و ماسال جمعآوری و از ورود به تالاب جلوگیری شود، تالاب انزلی در مدت ۲ سال بدون هیچ دخالت انسانی احیا خواهد شد.
استاندار گیلان با اشاره به عدم مشکل آب در گیلان بر خلاف دیگر استانهای کشور گفت: برخلاف تصور عمومی، استان گیلان مشکل کمآبی ندارد و مشکل اصلی، مدیریت و تکمیل زیرساختهای زیستمحیطی است.
حقشناس با ابراز تأسف از اجرای ۲۶ درصدی شبکه فاضلاب در گیلان افزود: در حالیکه در استانهای خشک کشور بهمانند یزد و کرمان بیش از ۶۰ درصد شبکه فاضلاب اجرا شده، در گیلان تنها ۲۶ درصد این شبکه به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در حوزه محیطزیست گیلان مسئله به درستی مطرح نشده است، گفت: در خصوص محیط زیست گیلان طرح مسئله بهدرستی انجام نشده و اولویت نخست گیلان باید احیای محیط زیست باشد.
به گفته استاندار گیلان، ورود روزانه صدها هزار مترمکعب فاضلاب به تالاب انزلی موجب انباشت مواد آلی و خفگی محیط زیست شده است.
حقشناس با اشاره به وجود راهحل مشخص برای احیای تالاب بینالمللی انزلی و دیگر تالابهای استان بیان کرد: با وجود اینکه راهحل مشخص و فنی برای این بحران وجود دارد اما به دلیل کمبود اعتبار و نبود اراده جدی، اجرای طرحها به کندی پیش میرود.
وی مهمترین هدف دولت در گیلان را احیای کامل تالاب بینالمللی انزلی و دیگر تالابهای استان و همچنین رفع مشکلات زیستمحیطی برشمرد و افزود: برای حل اساسی معضل فاضلاب و احیای تالاب انزلی نیاز به منابع مالی چندین هزار میلیارد تومانی است.