به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسن باغبانی افزود: با حمایت مسئولان و نگاه مثبت نهاد‌های علمی، آموزشی و فرهنگی استان، به‌ویژه اداره‌کل آموزش و پرورش، روند ساماندهی مجدد رصدخانه مهر در قالب تعمیر، تجهیز و اصلاح چارت آموزشی آغاز شده و جشنواره «کاوشگران آسمان» نیز بار دیگر در پژوهش‌سرا‌های استان رونق خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: همچنین امیدواریم با همکاری مؤسسه فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر و نگاه مثبت مدیریت جدید آن به تعامل دوجانبه با انجمن نجوم، «خانه نجوم بوشهر» در پارک شغاب پس از پنج سال تعطیلی دوباره بازگشایی شود.

رئیس انجمن نجوم استان با اشاره به تعطیلی خانه نجوم پارک شهر و رکود فعالیت‌های نجومی در سال‌های گذشته گفت: وجود سوءمدیریت موجب شد این ظرفیت مهم به محاق برود، اما اکنون مجموعه آموزش و پرورش، استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان نگاه ویژه‌ای به احیای این فعالیت‌ها دارند.

باغبانی یادآور شد: رصدخانه مهر بوشهر نیز که از مهم‌ترین مراکز نجومی کشور و قطب فعالیت‌های دانش‌آموزی در سطح ملی و حتی جهانی است، در سال‌های اخیر غیرفعال بود، اما به‌زودی با تغییرات مدیریتی و تجهیزاتی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

وی همچنین از برگزاری جشن بزرگ «مهرگان» در ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: این جشن با مشارکت کشور‌هایی مختلف و به میزبانی انجمن نجوم بوشهر و اتحادیه ستاره‌شناسی معلمان ایران برگزار می‌شود.

به گفته باغبانی، علاوه بر این، برنامه‌های متعددی برای پاییز تدارک دیده شده که مهم‌ترین آن، اجرای جشن جهانی شب یلدا در پایان آذر و آغاز دی‌ماه است.