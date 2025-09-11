برخورد خودرو‌های پژوپارس و پراید با یکدیگر در جاده قیروکارزین به جهرم، سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ ۲ دستگاه خودروی سواری پژوپارس با پراید در کیلومتر پنج جاده قیروکارزین به جهرم یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

ایوب مرزبان افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی، به تثبیت صحنه و انجام کمک‌های اولیه بر روی سه مصدوم حادثه اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.