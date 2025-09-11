پخش زنده
رئیس پلیس راهور فراجا در جریان بازدید از محورهای مواصلاتی استان قزوین گفت: شهریور ماه بیشترین نرخ سفرهای جادهای را داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته سردار سید تیمور حسینی راههای مواصلاتی استان قزوین به عنوان یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور سهم بالایی در حجم ترددد مسافران دارد.
وی افزود: از فردا حتما بار سنگین بازگشت سافران را شاهد خواهیم بود و دراین راستا تدابیر ویژهای در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور در ادامه گفت: مهمترین موضوع ما تخلفات حادثه ساز است که پلیس با متخلفان قاطعانه برخورد میکند.
به گفته سردار حسینی از اول شهریور ماه طرح توقیف سیستمی گواهینامه به ازای هر تخلف حادثه ساز اجرایی شده و جا دارد رانندگان قوانین راهمایی و رانندگی را رعایت کنند.