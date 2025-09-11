مسابقات بینالمللی رولبال؛ صعود ایران به نیمهنهایی
تیم منصف ایران در مسابقات بینالمللی رولبال عمان با برتری مقابل امارات، به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
در این رقابت شاگردان صفییاری مقابل تیم باشگاهی امارات صفآرایی کردند و در پایان توانستند با نتیجه ۹ بر صفر به سومین برد خود در این رقابتها دست پیدا کنند.
با ثبت این نتیجه، نماینده ایران به عنوان صدرنشین گروه خود گام به مرحله نیمهنهایی مسابقات گذاشت. حریف منصف در این مرحله تیمی از هند خواهد بود.
سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی بخش، محمد عسگری و امیر حسین فرخی اعضای این تیم را تشکیل میدهند. مربیگری تیم منصف هم بر عهده سینا صفییاری است.