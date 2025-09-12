پخش زنده
اعتبار موزه شهید رئیسعلی دلواری رهبر قیام جنوب در دلوار ۵ میلیارد تومان افزایش یافت.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی گفت: این افزایش اعتبار پس از مذاکره با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مورد تصویب قرار گرفت و تخصیص آن نیز رسماً ابلاغ شده است.
وی با اشاره به جایگاه موزه شهید رئیسعلی دلواری در معرفی تاریخ مبارزات مردم جنوب ایران بیان کرد: این موزه نماد هویت تاریخی، فرهنگی و انقلابی مردم استان بوشهر است و تکمیل و توسعه آن میتواند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای فرهنگی و گردشگری منطقه داشته باشد.
ابراهیمی افزود: اعتبار جدید تخصیصیافته صرف تکمیل فضاهای داخلی، بهبود زیرساختهای نمایشگاهی، تجهیز بخشهای خدماتی و نیز ارتقای سطح کیفی نگهداری آثار و اسناد تاریخی موزه خواهد شد.
وی گفت: با اجرای این طرحها، موزه شهید رئیسعلی دلواری بیشازپیش به یکی از قطبهای مهم فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل خواهد شد و زمینه آشنایی نسلهای امروز و آینده با ایثارگریها و مجاهدتهای مردم جنوب در مبارزه با استعمار فراهم میشود.