به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی گفت: این افزایش اعتبار پس از مذاکره با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد تصویب قرار گرفت و تخصیص آن نیز رسماً ابلاغ شده است.

وی با اشاره به جایگاه موزه شهید رئیسعلی دلواری در معرفی تاریخ مبارزات مردم جنوب ایران بیان کرد: این موزه نماد هویت تاریخی، فرهنگی و انقلابی مردم استان بوشهر است و تکمیل و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه داشته باشد.

ابراهیمی افزود: اعتبار جدید تخصیص‌یافته صرف تکمیل فضا‌های داخلی، بهبود زیرساخت‌های نمایشگاهی، تجهیز بخش‌های خدماتی و نیز ارتقای سطح کیفی نگهداری آثار و اسناد تاریخی موزه خواهد شد.

وی گفت: با اجرای این طرح‌ها، موزه شهید رئیسعلی دلواری بیش‌ازپیش به یکی از قطب‌های مهم فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل خواهد شد و زمینه آشنایی نسل‌های امروز و آینده با ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های مردم جنوب در مبارزه با استعمار فراهم می‌شود.