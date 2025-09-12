پخش زنده
سرپرست معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: براساس آمار شاخص باسوادی مردم استان با ۶۳ درصد رشد از ۳۵ درصد قبل از انقلاب هم اینک به ۹۸ درصد ارتقا یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بهرام بهنام نیا افزود: فاصله باسوادی در شهرها و روستاهای استان بوشهر پیش از انقلاب ۳۷ درصد بوده که امروزه با ایجاد آگاهی و تقویت زیرساختهای آموزشی این میزان به ۲ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: پیشرفت در فاصله با سوادی زنان بین مردان در استان بوشهر نیز از ۳۲ درصد به یک درصد رسیده که بیانگر تلاش، کوشش، توسعه زیرساختها و فرهنگ سازی در جامعه است.
بهنام نیا گفت: هم اینک بیشترین نرخ باسوادی این استان مربوط به شهرستانهای بوشهر، دیلم و گناوه و کمترین نرخ مربوط به عسلویه، دیرو دشتی است.
وی افزود: ۱۵۰ نفر از چهرههای موفق سوادآموزی استان بوشهر از کارشناسی ارشد تا مقطع دکترا اکنون در منصبهای تاثیرگذار مشغول بکار هستند.
بهنام نیا ادامه داد: ثبت نام دانش آموزان نهضت سوادآموزی از ابتدای مهرماه در کلیه شهرستانهای استان برای سنین ۱۰ تا ۴۹ سال بازمانده از تحصیل آغاز میشود.