برنامه های «سیاحتنامه شاردن»، با روایتی شنیدنی از اصفهان صفوی، «ایل بانگ»، با نگاهی به موسیقی نواحی ایران و «مستند فرهنگ»، با روایتی شنیدنی درباره زندگی و آثار علی حاتمی، از رادیو فرهنگ پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز سومین مقصد رویداد ملی «ایرانجان» در اصفهان از ۲۰ تا ۲۷ شهریور، رادیو فرهنگ از ۲۱ شهریور ساعت یک بامداد، برنامه شنیدنی «سیاحتنامه شاردن» را با روایت منصور ضابطیان به مدت یک ساعت در جدول پخش خود قرار داده است. این برنامه با روایتی مستند و جذاب، شنوندگان را به اصفهان، نصف جهان، در روزگار شکوه صفویه میبرد.
در ادامه ویژهبرنامههای ملی «ایرانجان» و پس از سفربه استانهای خوزستان و ایلام، سومین مقصد این رویداد فرهنگی و رسانهای به اصفهان اختصاص یافته است.
بر همین اساس از ۲۱ شهریور، برنامه «سیاحتنامه شاردن» هر شب ساعت ۰۱:۰۰ بامداد به مدت یک ساعت از گروه «تولید و تأمین» رادیو فرهنگ پخش میشود و مخاطبان خود را به تماشای شنیداری اصفهان صفوی دعوت میکند.
این برنامه، بر پایه سفرنامه مشهور «ژان شاردن» — جواهرساز، بازرگان و جهانگرد فرانسوی قرن هفدهم — ساخته شده است. شاردن که دو بار بین سالهای ۱۶۶۵ تا ۱۶۷۷ میلادی به ایران سفر کرد، شرح دقیق و تصویری کمنظیری از اصفهان، پایتخت دوران صفویه، ارائه داده است. در نوشتههای او، توصیفات جزئی و دقیق از محلهها، کوچهها، باغها و بناهای تاریخی اصفهان، همراه با ذکر نام و پیشینه آنها آمده است.
«سیاحتنامه شاردن»، نه تنها شکوه پایتخت صفوی را روایت میکند، بلکه بخشی از تاریخ و میراث معماری ایران را زنده میسازد؛ بخشی از آثاری که امروز دیگر وجود ندارند، همچون باغ تخت، باغ هزارجریب، برج شاخ و کاخ ساروتقی در این سیاحت نامه یاد میشوند.
برنامه «ایل بانگ» با محوریت موسیقی پنجشنبه و جمعه از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در برنامه امروز صادق چراغی کارشناس مجری برنامه با دوتن از پژوهشگران و مولفان به مناسبت تشکیل کانون موسیقی نواحی در خانۀ موسیقی و انتشار فراخوان طرحهای نوآورانه در سازهای اقوام ایرانی گفتوگو میکند.
گفتوگو با منصوره ثابت زاده و گفتوگو با فواد توحیدی از دیگر بخشهای این برنامه است.
در برنامه جمعه ۲۱ شهریور نیز با فردین لاهورپور آهنگساز و نوازندۀ سازهای هوا صدا و خنیاگر کرد گفتوگو میشود.
برنامه «ایل بانگ»، به همت گروه ادب و هنر و به تهیه کنندگی صادق چراغی، ساعت ۲۰:۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج افام ردیف ۱۰۶مگاهرتز پخش میشود.
«مستند فرهنگ»، امروز ساعت ۱۴:۳۰، با روایتی شنیدنی درباره زندگی و آثار علی حاتمی، کارگردان و فیلمنامهنویس برجسته و فقید سینمای ایران، پخش میشود.
علی حاتمی ۲۳ مرداد ۱۳۲۳ در تهران و در محلهای متولد شد که بعدها همان حالوهوای آن را در آثارش بازآفرید و ۱۵ آذر ۱۳۷۵ در گذشت، او دانشآموخته دانشکده هنرهای دراماتیک بود و طی سه دهه فعالیت هنری خود، دستکم ۱۵ فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی ماندگار ساخت.
حاتمی در سال ۱۳۴۸ با فیلم «حسن کچل» وارد سینما شد و با سبکی شاعرانه و تلفیق تصویر و روایت، جایگاه ویژهای در تاریخ هنر ایران به دست آورد. آخرین پروژه بزرگ او، فیلم ناتمام «جهان پهلوان تختی» بود که به دلیل بیماری سرطان نیمهکاره ماند. پس از درگذشتش، دو فیلم «کمیته مجازات» و «تهران روزگار نو» بر اساس بخشهایی از مجموعه «هزاردستان» با تدوین واروژ کریممسیحی ساخته و اکران شدند.
این مستند ساعت ۱۹:۳۰، تکرار می شود.