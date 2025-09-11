سازمان عفو بین الملل درباره تحرکات رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ساکنان غزه هشدار داد و آن را یک اقدام ویرانگر و غیرانسانی خواند که جان صد‌ها هزار نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عفو بین الملل درباره طرح کوچاندن ساکان غزه در بحبوحه تشدید حملات و نسل کشی و مصائب غیرنظامیان در نوار غزه هشدار داد.

«هبه مرایف» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل ضمن بی رحمانه توصیف کردن تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی، افزود: این تحرکات، جان صد‌ها هزار نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد.

عفو بین الملل با اشاره به حملات شدید رژیم صهیونیستی، گرسنگی و زندگی ساکنان غزه در اردوگاه‌های موقت یا شلوغ، طرح این رژیم برای کوچاندن ساکنان غزه را تکرار یک اقدام ویرانگر و غیرانسانی دانست.

همچنین عفو بین الملل اعلام کرد: ما بار‌ها تاکید کرده‌ایم کوچ اجباری ساکنان در داخل یا خارج از غزه، نقض قوانین بین المللی بشردوستانه و در حد جنایات جنگی و ضد بشری است. این اقدام همراه با گسترش دامنه حملات نظامی و تخریب ساختمان ها، نشانگر این است که اسرائیل عامدانه شرایطی را برای نابودی ساکنان غزه ایجاد می‌کند.

عفو بین الملل بیان کرد: بی توجهی اسرائیل به هشدار‌های سازمان‌های بشردوستانه و حقوق بشری، نشانگر نیت آن برای تداوم نسل کشی است.

همچنین عفو بین الملل هشدار داد: شهر غزه با میراثی چند هزار ساله، هم اکنون در معرض خطر نابودی کامل قرار دارد.

این سازمان با اشاره به حمایت تسلیحاتی و دیپلماتیک کشور‌هایی مانند و اقدامات رئیس جمهور آن را غیرقابل قبول دانست و اینکه شرکت‌ها و سرمایه گذاران همچنان از نسل کشی رژیم صهیونیستی سود می‌برند، ابراز تاسف کرد.