به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک هواشناسی خوزستان، وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند باد لحظه‌ای و رخداد گردوخاک برای ساعاتی در بعد از ظهر‌ها از اواسط وقت امروز پنج شنبه ۲۰ شهریور لغایت اواخر جمعه ۲۱ شهریور در مناطق غرب، جنوب غرب و مرکزی استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود مسئولان دستگاه مربوطه نسبت به اطلاع رسانی و اتخاذ اقدامات لازم جهت کاهش و پیشگیری از حوادث احتمالی را انجام دهند و شهروندان از جمله بیماران تنفسی، قلبی و عروقی، افراد مسن، مادران باردار و کودکان از تردد‌های غیر ضروری خودداری کنند.