ادامه صدرنشینی سیمرغ در لیگ هاکی روی یخ دختران جوان
تیم سیمرغ در دوازدهمین بازی از لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال، ۳ بر ۲ از سد تندر گذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیم های هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال سیمرغ و تندر چهارشنبه ۱۹ شهریور در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد.
در این دیدار؛ سودا سلیقه، النا خرمی نیا و ترنم مرادی کیا برای تیم سیمرغ گلزنی کردند و مهرسا غلامی و درسا شعبانی گلهای تیم تندر را به ثمر رساندند.
در پایان این بازی، سودا سلیقه از تیم سیمرغ و دینا رمضانی از تیم تندر عنوان تاثیرگذارترین بازیکن را از آن خود کردند.
قضاوت این بازی را امیرحسین رودسرابی، سیما جولایی و حوریا غریبی برعهده داشتند و امیر مقدم در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.
در ادامه این رقابتها جمعه ۲۱ شهریور تیمهای هما و سیمرغ به مصاف هم میروند.
در جدول؛ تیم سیمرغ با ۱۳، هما با ۱۰، سپندار با ۷ و تندر با ۶ امتیاز به ترتیب در ردههای اول تا چهارم قرار دارند.