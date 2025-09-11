

در این دیدار؛ سودا سلیقه، النا خرمی نیا و ترنم مرادی کیا برای تیم سیمرغ گلزنی کردند و مهرسا غلامی و درسا شعبانی گل‌های تیم تندر را به ثمر رساندند. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم های هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال سیمرغ و تندر چهارشنبه ۱۹ شهریور در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد.در این دیدار؛ سودا سلیقه، النا خرمی نیا و ترنم مرادی کیا برای تیم سیمرغ گلزنی کردند و مهرسا غلامی و درسا شعبانی گل‌های تیم تندر را به ثمر رساندند.

در پایان این بازی، سودا سلیقه از تیم سیمرغ و دینا رمضانی از تیم تندر عنوان تاثیرگذارترین بازیکن را از آن خود کردند.

قضاوت این بازی را امیرحسین رودسرابی، سیما جولایی و حوریا غریبی برعهده داشتند و امیر مقدم در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در ادامه این رقابت‌ها جمعه ۲۱ شهریور تیم‌های هما و سیمرغ به مصاف هم می‌روند.

در جدول؛ تیم سیمرغ با ۱۳، هما با ۱۰، سپندار با ۷ و تندر با ۶ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند.