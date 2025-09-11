به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ علی اسدالهی گفت: مأموران ایست و بازرسی خمه الیگودرز هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصفهان- الیگودرز به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵ تن خوراک طیور بدون مجوز کشف و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

سرهنگ اسدالهی گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.