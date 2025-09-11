تفرجگاه محمد رسول الله در اقلید، از جاذبه‌های طبیعی و مقصدی برای گردشگران از سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،چشمه و تفرجگاه محمد رسول‌الله در اقلید، یکی از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی استان فارس، این روز‌ها میزبان گردشگران بسیاری از سراسر استان است

این تفرجگاه با پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی، به واسطه چشمه‌ای پرآب و طبیعتی سرسبز، هر ساله پذیرای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و گردشگری مذهبی است.

با ایجاد امکانات رفاهی و فضای سبز، این مکان به یکی از مقاصد گردشگران داخلی و مسافران نوروزی تبدیل شده است.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.