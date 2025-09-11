فرمانده انتظامی نکا از کشف ۱۶ ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ مجتبی راست خدیو گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال در سطح شهرستان نکا، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و شناسایی یک مرغداری، ماموران با هماهنگی قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری نماینده شرکت توزیع برق به آدرس اعلامی اعزام و در بازدید انجام شده ۱۶ ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

سرهنگ راست خدیو گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های مکشوفه ۱۳ میلیارد ریال برآورد شد که در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان درخواست، هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص استخراج ارز دیجیتال را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.