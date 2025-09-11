به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، با حکم هاشم امینی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مجتبی نجفی به‌عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه با حضور مجید عبدالهی، مشاور، بازرس ویژه و مدیرکل حوزه مدیرعامل و رئیس‌دفتر هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و میکائیل حسینی، مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. در این مراسم از خدمات و تلاش‌های لطیف خوش‌سیرت در دوران تصدی سرپرستی شرکت قدردانی شد.