به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در پی گلایه نماینده مردم قائنات و زیرکوه درباره کمبود دارو‌های ضدسرطانی، این موضوع در برنامه میز خبر صدا و سیمای استان با حضور کیانی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بررسی شد.

کیانی گفت: کمبود دارو‌های ضدسرطان در استان بسیار کمتر از سطح کشور است و ذخایر مورد نیاز برای شش ماه آینده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تاکنون هیچ داروی ویژه‌ای در حوزه سرطان اعلام کمبود نشده و در صورت بروز مشکل، بلافاصله موضوع به تهران اعلام و از ظرفیت نمایندگان استان نیز استفاده می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص نظارت بر داروخانه‌ها گفت: از سال ۱۴۰۰ به دلیل تغییر آیین‌نامه‌ها، تعداد داروخانه‌ها افزایش یافته که کار نظارت را دشوارتر کرده است، اما به طور میانگین سالانه ۱۰ بار از هر داروخانه بازدید انجام می‌شود. کیانی همچنین از مردم خواست مسائل و مشکلات خود در حوزه دارو و بهداشت را از طریق سامانه ۱۹۰ پیگیری کنند.

در ادامه برنامه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره به کمبود پزشکان متخصص در استان گفت: این مشکل در سراسر کشور وجود دارد و در برخی رشته‌ها از جمله اطفال و بیهوشی رو به افزایش است.

احمدی افزود: برای جذب پزشکان متخصص، مشوق‌هایی در زمینه اسکان، رفت و آمد و پرداخت مطالبات در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی در استان گفت: دستگاه‌های جدیدی مانند سیتی آنژیوگرافی و سی‌تی اسکن راه‌اندازی شده و به زودی دستگاه پیشرفته سیتی اسپکت سی‌تی اسکن نیز به مجموعه افزوده می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درباره مطالبات مردمی در خصوص خرابی دستگاه‌های‌ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن فردوس افزود: قطعات مورد نیاز سی‌تی‌اسکن خریداری شده و به زودی نصب می‌شود و در خصوص دستگاه‌ام‌آر‌آی نیز پیگیر رفع مشکل برد تخت هستیم.

احمدی گفت: رفع مشکلات حوزه درمان نیازمند همکاری و هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی است.