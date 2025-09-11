پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کشورهای مسلمان گفت: صهیونیستها مسلمانان را با یکدیگر به اختلاف میاندازند تا نفت و گاز و نخبگان کشورها را ببرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود پزشکیان در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اردبیل، اظهار کرد: اکنون دغدغهای که در ذهنم میپیچید مربوط به این دیدگاه است که مدیران احساس میکنند باید بروند مرکز و اعتبار برای استان خودشان بیاورند و هر کس بیشتر اعتبار بگیرد موفقتر است اما این صحیح نیست. زمانی که خودم در استان آذربایجان شرقی رئیس دانشگاه بودم رفتم برای جلب اعتبار به تهران اما چیزی گیرم نیامد و همین موضوع به من بر خورد اما باعث شد چشمم را به روی تهران ببندم و کارم را از همان داخل استان پیش ببرم.
وی افزود: در همان زمان بود که با خود گفتم اگر تهران و بالا نباشد یعنی مشکلات ما در حوزه دانشگاه حل نخواهد شد؟ در حالی که پزشک، سرمایهگذار، بیمارستان، تولیدکننده، کارشناس و مشاور در خود استان داریم چرا باید متکی به مرکز باشیم و همین سبب شد تا با اتکا به توان استانی هر کاری که لازم بود را به نحو احسن انجام دهم.
رئیس جمهور با تأکید به این موضوع که نباید فکر کنیم که باید حتماً کسی دستمان را بگیرد، تصریح کرد: هر کدام از ماها در استان خودمان قدرتی محسوب میشویم و میتوانیم مشکلات داخل استان را حل کنیم. توجه کنیم که کشورهایی هستند بدون نفت و گاز پیش میروند. چرا ما نباید بدون نفت و گاز بتوانیم کشور را اداره کنیم؟ در حالی که ظرفیتها در این کشور به نحو احسن وجود دارد.
وی عنوان کرد: اگر این نگاه را در خودمان ایجاد کنیم که ما هم میتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم، بر آینده کشور و بچههای نسلهای بعدی میتوانیم یک امنیت و امید ایجاد کنیم. الان دانشآموزان آموزش فرا میگیرند تا مهاجرت کنند. چرا نباید آموزش فرا بگیرند و این کشور را به عزت و سربلندی نرسانند؟
رئیس جمهور ادامه داد: هر انسانی که غیرت داشته باشد، نخبگان، سرمایهگذاران، دانشگاهیان و سیاستمدارانش را برای عزت و سربلندی کشور خود، جور دیگری میبیند و مسائل را بهگونهای دیگر حل میکند. ما نمیخواهیم بپذیریم که باید جیرهخوار دیگران باشیم. باید باور کنیم که ما نیز توانایی بهترین بودن را داریم.
پزشکیان گفت: در استان اردبیل با ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب موجود، و مصرفی بالغ بر ۳۸۰ میلیون مترمکعب در حقیقت، خود را به سوی نابودی سوق میدهیم. امروز آب را مصرف میکنیم و فردا دیگر هیچ نخواهد بود. تمام سرمایهگذاریها، همه تلاشها، به هدر خواهد رفت، چرا که دیگر منبعی برای ادامه حیات و آبادانی باقی نخواهد ماند. ما در حال کندن زمین زیر پای خویش هستیم، در حالی که از آسمان نیز بارانی نمیبارد.
وی یادآور شد: تعادل میان منابع و مصارف، یکی از اساسیترین شاخصههای توسعه پایدار است. اما وقتی این تناسب بر هم میخورد، وقتی نمیدانیم چقدر آب داریم و چقدر حق مصرف داریم، در واقع در حال فرو ریختن پایههای آینده خود هستیم. به هم خوردن این تعادل، در درازمدت، به معنای فروپاشی همه چیز است و باید همه سرمایهگذاریها را جمع کرد.
رئیس جمهور تأکید کرد: برنامه ما این است تا منبع اصلی انرژی کشور را از برق تأمین کنیم و مصرف گاز فاصله بگیریم و برق مورد نیاز کشور نیز از طریق انرژیهای پاک تأمین خواهد شد و این یعنی تا وقتی کره زمین هست ما انرژی داریم.
پزشکیان تصریح کرد: وقتی در آمریکا بودم حتی اجاق گاز هایشان هم برقی بود. ما نیز باید تمام نیاز انرژی خود را از محل انرژی برق تأمین کنیم و این یعنی رقمزدن هوای پاک و انرژی نامحدود.
رئیس جمهور اظهار اذعان کرد: برای انجام کارهای بزرگ حتما نباید پایتخت نشین بود؛ آقای نیکزاد از اردبیل آمده نایبرئیس مجلس شده. من هم از آذربایجان رفتم و رئیسجمهور شدم. اگر اینجا در استان بودیم ما را تحویل نمیگرفتند.
وی بیان کرد: باید این نگاه را تغییر دهیم. اختیار و توان تصمیمگیری باید به شما، به مردمان استانها، داده شود. هر یک از شما، انسانهای توانمندی هستید و در بسیاری از موارد، شاید حتی توانمندتر. با همکاری و تکمیل یکدیگر، میتوانیم کشورمان را بسازیم.
پزشکیان عنوان کرد: وقتی اختیار به استانها واگذار شود و ما بپذیریم که نباید از دیگران عقب بمانیم، انگیزه لازم برای تلاش و رسیدن به جایگاههای برتر فراهم میشود. برای رسیدن به این هدف، خود را اصلاح میکنیم؛ آموزش لازم را میبینیم، بستر دیدهشدن را فراهم میسازیم. هدف باید این باشد که بهترین شویم.
رئیس جمهور اظهار کرد: همانطور که رهبر انقلاب در چشمانداز به آن اشاره کردهاند، ایران سزاوار جایگاه والایی است. گرچه ممکن است در زمانبندی تعیین شده برای الگو شدن و پیشرفت اقتصادی منطقه، قصورهایی رخ داده باشد، اما باید زنجیرهایی را که خود بر پای خود بستهایم، باز کنیم و اجازه پرواز دهیم.
رژیم صهیونیستی به دنبال نفت و گاز کشورها است
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی کیست که با مسلمانان اینچنین رفتار میکند؟ آنها که هستند که بخواهند مسلمانان را تحت فشار قرار دهند؟ صهیونیستها مسلمانان را با یکدیگر به اختلاف میاندازند تا نفت و گاز و نخبگان کشورها را ببرند.