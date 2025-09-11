پخش زنده
این جشنواره مردمی همزمان با هفته وحدت، با هدف تقویت همبستگی اجتماعی، احیای فرهنگ محلهمحوری و ایجاد فضایی شاد و خانوادگی در یزد در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان گفت: جشنواره کوچه آشتی کنان تا ۲۱ شهریور هر شب از ساعت ۱۹، در بقعه دوازده امام بافت تاریخی یزد شبهای بهیادماندنی را برای شهروندان رقم میزند.
سالارحسینی افزود: در این جشنواره هنرمندان یزدی موسیقیهای محلی و نمایشهای سنتی را برای عموم به نمایش میگذارند.
هدف اصلی این جشنواره ترویج روحیه همدلی، تقویت انسجام اجتماعی و احیای سنتهای اصیل محلهای است؛ سنتهایی که از دیرباز در فرهنگ ایرانی و بهویژه در بافت اجتماعی یزد جایگاه ویژهای داشته است.
یکی از نکات قابلتوجه این جشنواره، مشارکت فعال گروههای مردمی، هیئتهای فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد است که هرکدام با برپایی غرفهها و اجرای برنامههای متنوع، به غنای این رویداد افزودهاند. علاوه بر این، حضور پررنگ کودکان و نوجوانان در فعالیتهای ورزشی و بازیهای بومی، فضای جشنواره را خانوادگیتر و صمیمیتر کرده است.