رئیس پلیس راه مازندران از افزایش ترافیک در محورهای چالوس، هراز و سوادکوه به سمت تهران خبر داد و اعلام کرد از ساعت ۱۸، مسیر مرزنآباد به تهران یکطرفه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ عبادی، رییس پلیس راه استان با اشاره به افزایش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی شمال کشور، اعلام کرد: مسیرهای چالوس، هراز و سوادکوه به سمت تهران از ظهر امروز شاهد شکلگیری ترافیک سنگین بودهاند و پیشبینی میشود با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز، این وضعیت تشدید شود.
وی افزود: احتمال بسته شدن مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۵ امروز وجود دارد و همچنین از ساعت ۱۸ محور مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه خواهد شد.
سرهنگ عبادی با اشاره به حجم بالای تردد در روزهای اخیر گفت: در ۴۸ ساعت گذشته تا صبح امروز، حدود ۷۰۰ هزار تردد در ورودی و خروجیهای استان ثبت شده و با توجه به نزدیک شدن به پایان شهریور، انتظار میرود این آمار افزایش یابد.
وی تأکید کرد: پلیس راه استان با حدود ۱۰۰ اکیپ فعال در محورهای مختلف در حال روانسازی ترافیک است و همکاری سایر دستگاهها از جمله ادارهکل راهداری و راهوشهرسازی برای مدیریت بهتر وضعیت ترافیکی ضروری است.
بگفته رویس پلیس راه مازندران، ورودی محورهای کندوان و هراز نیز در برخی ساعات روز با ترافیک مقطعی و پرحجم مواجه هستند و از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از مسیرهای جایگزین در صورت نیاز استفاده کنند.