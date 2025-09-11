پخش زنده
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پارس گفت: برای بهبود بهرهوری کشاورزی سامانههای نوین آبیاری باید در این استان توسعه یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل عدیل سروی در نشست رئیس جمهور با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: نبود لاینینگ کانالها و عدم لایروبی زهکشیهای آن نفس دشت مغان را در استان گرفته و پایاب سد خدا آفرین هم تاکنون به رغم صرف هزینه بسیار بالا به بهرهبرداری کامل نرسیده است.
وی با بیان اینکه موضوع آب کشاورزی جدیترین چالش بخش کشاورزی در کشور است، افزود: تداوم پایداری و تامین امنیت غذایی بدون آب در کشور غیر قابل تصور است و این استان با سه دشت اردبیل، مشگینشهر و مغان دارای مسائل و مشکلات متعددی در حوزه کشاوری است که برای برون رفت از این مشکلات هرکدام راهکارهای علمی دارند.
سروی ادامه داد: دشت اردبیل به عنوان یکی از حوزههای بحرانی در آستانه فرونشست قرار دارد و میزان آورد رودخانه و نزولات آسمانی در این دشت ۲۵۶ میلیون متر مکعب برآورد شده که مصرف ۳۹۰ میلیون متر مکعبی آب، این دشت را تهدید میکند.
وی افزود: همچنین دشت مغان و شبکه مدرن آن هم با تخصیص غیرکارشناسی در بالادست زمینهای سنگلاخی و کم بازده با ایجاد پمپاژها و انتقال چند صد متری تهدید میشود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پارس بیان کرد: سهم دولت در گذشته در سامانههای نوین آبیاری ۸۵ درصد و سهم کشاورزان ۱۵ درصد بود که سهم دولت ۵۰ درصد و تخصیص اعتبارات هم بهطور محسوسی کاهش داشته است.
سروی با بیان اینکه رویکرد توسعه کشت محصولات با آب بری کمتر مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: تقویت و انسجام حکمرانی در کشور بهویژه در بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو باید در اولویت قرار بگیرد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پارس تصریح کرد: یکی از افتخارات استان اردبیل تشکیل شورای پیشرفت استان از سوی استاندار در حوزه مختلف تخصصی بهویژه در حوزه آب بود که مجربترین افراد در آن بکارگیری شده و راهکارهایی را برای جلوگیری از خروج آبها از مرزهای بالهارود، دیک داش پارسآباد و سدهای هفتگانه گرمی را ارائه میدهند.
وی چالش بعدی را تامین نهادههای دامداران و کشاورزان استان ذکر کرد و افزود: امسال در ییلاقات سبلان و بزغوش دامداران استان با خشکسالی بیسابقه مواجه شدند که اگر مورد حمایت قرار نگیرند قضیه چند سال پیش دامداران که دامهای خود را به کشتارگاه بردند، تکرار میشود.
سروی همچنین تامین نهادههای سویا و ذرت برای مرغداران استان را ضروری دانست و گفت: شرکتهای تامین کننده، نهادههای دامی را به مرغداران نمیدهند یا کم و دیر وقت میدهند.
وی اظهار کرد: ما در رابطه با کمبود کود شیمیایی در زراعت پاییزه و بهاره خسارتهایی دیدیم، اجازه ندهید با عملکرد نادرست پتروشیمیها این موضوع در سال زراعی جدید مجدد تکرا شود.