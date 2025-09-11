پخش زنده
امروز: -
اعتبارات باندهای دوم خراسان جنوبی در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موقعیت استراتژیک خراسان جنوبی در دو کریدور شمال-جنوب و برخورداری از چهار معبر مرزی، گفت: تکمیل بزرگراههای استان علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جادهای، نقش مهمی در تقویت جایگاه کشور در حوزه ترانزیت بینالمللی ایفا میکند.
هاشمی با قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر، افزود: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۲.۶ همت اعتبار برای طرحهای باند دوم استان تخصیص یافته است.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به عقبماندگیهای گذشته، همچنان نیاز به افزایش اعتبارات وجود دارد، گفت: باید از تمامی ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۵۶، اعتبارات توازن و اوراق برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده شود.
استاندار افزود: اعتبارات باندهای دوم در قانون بودجه ۱۴۰۴ با رقم ۲.۱ همت نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته که میتواند گام مهمی در تسریع روند اجرای طرحها باشد.
هاشمی به طرحهای شاخص استان در این حوزه اشاره کرد و گفت: تکمیل محورهای بیرجند–زاهدان و دیهوک–راور و نیز اتصال معابر مرزی استان به شبکه بزرگراهی کشور از اولویتهای مهمی است که با پیگیری مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: از مجموع ۴۵۰ کیلومتر باند دوم در دست اجرا در استان، حدود ۱۲۰ کیلومتر تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
وی گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این مسیرها که عمدتاً در کریدورهای اصلی شمال - جنوب و محورهای ترانزیتی استان قرار دارند، تا پایان دولت تکمیل میشود.