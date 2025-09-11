به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در آستانه بازگشایی مدارس و به مناسبت عید مبعث حضرت رسول اکرم ص طی مراسمی 103 سری جهیزیه به ارزش 80 میلیارد ریال سیرجان و 4 هزار بسته های نوشت افزار به ارزش 50 میلیارد ریال به دانش اموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان های سیرجان و بردسیر اهداء شد .

به گفته آقای ناصر عسکری مدیر کل کل کمیته امداد استان کرمان : در آستانه سال تحصیلی جدید وهمچنین جشن عاطفه ها و در راستای ایفای نقش شرکت های صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان امروز شاهد تامین لوازم التحریر دانش آموزان در سطح شهرستان های سیرجان و بردسیر بودیم

وی افزود : همچنین در این راستا 103 سری جهیزیه به خانواده های تحت پوشش و نوعروسان این نهاد و در راستای تحکیم بنیان خانواده اختصاص یافت و اهداء شد .



