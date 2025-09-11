محمدرضا طیبی و امیر الوند عازم توکیو محل برگزاری مسابقات دو‌ و میدانی قهرمانی جهان شدند.

دو‌ و میدانی قهرمانی جهان؛ طیبی و الوند عازم توکیو شدند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا طیبی نماینده دو و میدانی ایران و قهرمان پرتاب وزنه آسیا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان به همراه امیر الوند مربی خود، عازم توکیو، محل برگزاری این‌دوره از مسابقات شد.

بیستمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمان جهان ۲۲ تا ۳۰ شهریور به میزبانی ژاپن در توکیو پیگیری می‌شود. توکیو در سال ۱۹۹۱ نیز میزبان مسابقات دو‌ و میدانی قهرمانی جهان بود.

طیبی، شنبه ۲۲ شهریور از ساعت ۰۵:۱۰ به وقت تهران در دور مقدماتی پرتاب وزنه به رقابت با رقبای خود می‌پردازد.