دو و میدانی قهرمانی جهان؛ طیبی و الوند عازم توکیو شدند
محمدرضا طیبی و امیر الوند عازم توکیو محل برگزاری مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدرضا طیبی نماینده دو و میدانی ایران و قهرمان پرتاب وزنه آسیا برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان به همراه امیر الوند مربی خود، عازم توکیو، محل برگزاری ایندوره از مسابقات شد.
بیستمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمان جهان ۲۲ تا ۳۰ شهریور به میزبانی ژاپن در توکیو پیگیری میشود. توکیو در سال ۱۹۹۱ نیز میزبان مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان بود.
طیبی، شنبه ۲۲ شهریور از ساعت ۰۵:۱۰ به وقت تهران در دور مقدماتی پرتاب وزنه به رقابت با رقبای خود میپردازد.