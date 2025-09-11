به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، راه آهن استان کرمان علت تاخیر سه ساعته قطار زاهدان به تهران در ایستگاه کرمان را برخورد با مانع وقطع برق یکی از سالن‌های مسافربری ذکر کرد.

بنا به این گزارش، وجود لاستیک روی ریل آهن باعث توقف قطار و قطع برق یکی واگن‌های مسافربری شد که در کرمان با تعویض سالن این مشکل رفع و قطاربه مسیر خود ادامه داد.

قطار زاهدان به تهران شب گذشته با سه ساعت تاخیر به ایستگاه کرمان وارد شد که باعث برخی نارضایتی مسافرین شد.