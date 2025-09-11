پخش زنده
امروز: -
هواشناسی از ورود سامانه خنک و بارشی و دگرگونی هوا در گیلان از غروب امروز خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان، مدیرکل هواشناسی استان گفت : سامانه خنک و بارشی که از غروب امروز به گیلان میرسد تا اواسط هفته آینده ، مهمان گیلانیها خواهد بود.
محمد دادرس با بیان اینکه هم اکنون هوای استان نیمه ابری است افزود: به تدریج تا عصر و شب با افزایش ابر و کاهش دمای هوا، بارشهای رگباری باران در مناطق مختلف استان آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه از فردا تا اواسط هفته آینده، رگبار باران و رعد و برق در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات و دامنهها شدید خواهد بود گفت: دیشب هم، با وجود دمای ۲۸ درجه سلسیوس هوا، در برخی مناطق استان باران پراکنده بارید و باعث ترنم هوا شد.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریا هم با ارتفاع موج بیش از یک متر تا اواسط هفته آینده برای شنا و فعالیتهای دریانوردی نامناسب است.