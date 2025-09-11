نصب صفحههای (پنل) خورشیدی، خودکفایی ۲۷۸ مددجوی کمیته امداد را نتیجه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی نصب صفحههای (پنل) خورشیدی نه تنها نیازهای انرژی مددجویان را تأمین کرده، بلکه راهی برای خودکفایی و گذران زندگی فراهم آورده است.
این اقدام، نمادی روشن از قدرت تابآوری و استفاده هوشمندانه از منابع موجود است.
اکنون، ۲۷۸ طرح مددجویی ایجاد نیروگاه خورشیدی در سطح استان با اعتباری افزون بر ۳۴ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.
برخی مزایای صفحههای خورشیدی:
استقلال مالی و خودکفایی؛ با تولید برق از نور خورشید، خانوادهها از پرداخت قبوض سنگین برق بینیاز شده و حتی میتوانند با فروش مازاد برق تولیدی به شبکه سراسری، منبع درآمدی پایدار برای خود ایجاد کنند.
حفاظت از محیط زیست؛ انرژی خورشیدی، یک منبع پاک و تجدیدپذیر است که هیچگونه آلایندهای تولید نمیکند. استفاده از آن به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفظ سلامت محیط زیست کمک شایانی میکند.
ایجاد فرصتهای شغلی؛ توسعه و اجرای این طرحها، نیاز به نیروی کار متخصص در زمینه نصب، نگهداری و تعمیر صفحههای خورشیدی را افزایش داده و به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق مختلف کمک میکند.
پیشرفت پایدار مناطق روستایی؛ با تمرکز بر اجرای این طرحها در مناطق روستایی، میتوان به توسعه زیرساختها، بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها کمک کرد.
کاهش فشار بر شبکه برق سراسری؛ تولید برق به صورت محلی، فشار بر شبکه سراسری برق را کاهش داده و به پایداری بیشتر آن در زمان اوج مصرف کمک میکند.