به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حیدرآبادی تصریح کرد: از سال قبل مبارزه بیولوژیک با این آفت را شروع کردیم و امسال ادامه پیدا کرده و نتایج بسیار خوبی حاصل شده است.

وی گفت: این آفت بسیار خطرناک است و مبارزه بیولوژیک با این آفت به وسیله زنبور دراکون صورت می‌گیرد و از سموم استفاده نمی‌شود که در سلامت غذایی مردم سهم بسزایی خواهد داشت.

محسن حیدرآبادی رئیس جهاد کشاورزی بردسیر گفت: شهرستان بردسیر یکی از قطب‌های زراعی استان است و ذرت با ۲۵۰۰ هکتار سطح زیر‌کشت، عمده محصول زراعی این شهرستان است.