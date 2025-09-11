پخش زنده
رئیس جهاد کشاورزی گفت: از سال گذشته آفت قرنطینه ای با نام کرم برگخوار پاییزه وارد شهرستان شده است که محصولات را نابود میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حیدرآبادی تصریح کرد: از سال قبل مبارزه بیولوژیک با این آفت را شروع کردیم و امسال ادامه پیدا کرده و نتایج بسیار خوبی حاصل شده است.
وی گفت: این آفت بسیار خطرناک است و مبارزه بیولوژیک با این آفت به وسیله زنبور دراکون صورت میگیرد و از سموم استفاده نمیشود که در سلامت غذایی مردم سهم بسزایی خواهد داشت.
محسن حیدرآبادی رئیس جهاد کشاورزی بردسیر گفت: شهرستان بردسیر یکی از قطبهای زراعی استان است و ذرت با ۲۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت، عمده محصول زراعی این شهرستان است.