دستور وزیر نفت برای انتقال فوری مخازن نفت یزد
وزیر نفت در پاسخ به درخواست اخیر نماینده یزد در مجلس برای انتقال مخازن نفت شرکت فرآوردههای نفتی از داخل شهر یزد دستور اقدام فوری برای جابجایی این مخازن را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، در نامهی محمدصالح جوکار به وزیر نفت، با اشاره به خطرات ناشی از قرار گرفتن این تأسیسات در بافت پرتراکم و مسکونی شهر، تأکید شده که توسعه شهری، این انبارها را به یک تهدید بالقوه تبدیل کرده است.
وی پیشنهاد داده که این مخازن به محدودهی آزادراه جدید نطنز - سیرجان منتقل شود تا ضمن رفع خطر، دسترسی و سوخترسانی نیز از این طریق تسهیل شود و راهکار تأمین مالی این پروژه را نیز از محل مولدسازی و فروش ملک فعلی و انبارها پیشنهاد داده و بر همکاری مسئولان استان در این زمینه تأکید کرده است.
بر اساس اعلام دفتر نماینده یزد، وزیر نفت در پاسخ به درخواست جوکار، با قید فوریت دستور انتقال سریع مخازن را به معاونتهای مربوطه صادر و اقدامات سریع در این زمینه را خواستار شده است.
این اقدام، گامی مهم در جهت رفع یک دغدغه قدیمی مردم و مسئولان استان یزد و افزایش ایمنی و کیفیت زندگی در شهر محسوب میشود.
مخازن و انبار شرکت ملی فرآوردههای نفتی در بلوار رسالت شهر یزد در فضایی به وسعت ۴۰ هکتار استقرار یافته است.
در زمانی که ساخت این مخازن، از ساخت و ساز شهری و سکونت شهروندان در این منطقه خبری نبود، اما اکنون به دلیل گسترش شهر یزد در فاصله ۲۰ متری این انبارها مجوز ساخت و ساز صادر شده و هم اکنون این انبارها در یکی از مناطق پرجمعیت شهر یزد قرار دارد و از نظر اصول پدافند غیرعامل باید این مخازن از محل فعلی منتقل شود.